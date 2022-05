Ex Ilva: lo sciopero di 24 ore dei dipendenti dopo le 4 condanne della Corte Europea all’Italia

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Sciopero dalle 7 di stamane per 24 ore dei dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia, Ilva in As e dell'appalto, proclamato dal Consiglio di fabbrica Fim, Fiom, Uilm, Usb e separatamente da Ugl Metalmeccanici. Chieste risposte a governo e azienda su strategie di rilancio, assetto societario, piano industriale e ambienta- le, nodi della sicurezza e livelli oc- cupazionali. Dal 28 marzo avviata la cassa straordinaria per 3.000 lavorato- ri, di cui 2.500 del sito di Taranto.

Ieri la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato quattro nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a causa delle emissioni dell'Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. - (PRIMAPRESS)