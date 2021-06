Ex Ilva: arrestato l'avvocato Pietro Amara. Il legale che parlò anche della "Loggia Ungheria"

(PRIMAPRESS) - POTENZA - La procura di Potenza ha disposto misure cautelari in un filone d'inchiesta sull'ex Ilva di Taranto, nella quale è coinvolto anche l'ex procuratore Carlo Maria Capristo. In questo filone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza l'avvocato Pietro Amara, che è stato consulente legale di Ilva. L'avvocato è già al centro dell' inchiesta milanese sul "falso complotto Eni". In quel caso, Amara parlò della presunta "loggia Ungheria",associazione segreta che avrebbe tentato di condizionare le nomine della magistratura. - (PRIMAPRESS)