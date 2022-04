Evacuazione Ucraina: oggi 10 corridoi da Zaporizhzhia. A Melitopol bloccati 8 bus dai russi

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Sono almeno 6.665 le persone evacuate ieri in Ucraina attraverso i corridoi umanitari.Da Mariupol e Berdiansk sono giunti verso Zaporizhzhia in 5.158. Lo ha fatto sapere la vicepremier, Vereshchuk, che ha annunciato per oggi dieci corridoi. E la vicepremier ucraina denuncia che a Melitopol, cittadina a sud del Paese, le truppe di occupazione russe hanno trattenuto 8 bus per l'evacuazione.Ieri sempre a Melitopol, il sindaco Fedorov aveva denunciato il rapimento di oltre 100 persone ad opera delle forze russe. - (PRIMAPRESS)