Eurostat, cresce la povertà tra i giovani europei: in testa Romania, Bulgaria e Grecia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Europa del futuro si impoverisce. Cresce la percentuale di giovani europei tra i 15 e i 29 anni che vivono in uno stato di "grave deprivazione materiale e sociale". Così l'ufficio europeo di statistica Eurostat che pubblica le statistiche relative al 2010-2020. Nel 2020 il 7% di giovani, il 2% in più rispetto all'anno precedente, viveva profonde difficoltà. La percentuale più alta di giovani poveri nel 2020 è in Romania (24%), seguita da Bulgaria (21%) e Grecia (16%). In Italia, i dati del 2020 non sono disponibili, ma nel 2019 la percentuale di giovani poveri era 7%. - (PRIMAPRESS)