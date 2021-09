Europei di volley: le azzurre conquistano il titolo. Battuta la Serbia nella finale dello Stark Arena

(PRIMAPRESS) - BELGRADO - Dopo 12 anni le azzurre tornano in vetta all'Europa.L'Italia di Mazzanti conquista il torneo continentale superando 3-1 ( 24-26 25-22 25-19 25-11) la Serbia nella finale della Stark Arena di Belgrado. Per l'Italia femminile si tratta del terzo alloro europeo. Partita ai limiti della perfezione per le azzurre,che non mollano su ogni pallone di fronte alle campionesse in carica (e recenti bronzo olimpico). Il 3° set è una sorta di spartiacque, con la rimonta che comincia dal 3-8. Nel 4° le serbe escono dal match. - (PRIMAPRESS)