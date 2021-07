Euro 2020: l’Italia sul tetto d’Europa. Battuta l’Inghilterra 3-2. Campioni dopo 53 anni

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra ha dovuto assegnare il titolo sui rigori. Nei 90 minuti l’Inghilterra è andata subito in vantaggio al 2’ minuto di gioco con Luke Shaw. Solo al 67’ Lorenzo Bonucci è riuscito a trovare il pareggio. Poi i supplementari che non cambiano il risultato sino ai rigori con tre errori degli inglesi. È l’Italia ad andare sul tetto d’Europa. il secondo trionfo in una finale degli Europei dopo quello di 53 anni fa a Roma contro la Jugoslavia. Sugli spalti l'entusiasmo del presidente Mattarella, di Vezzali e di Matteo Berrettini. - (PRIMAPRESS)