Etiopia, uccisi tre medici di Senza Frontiere nella regione del Tigrè sempre più assediato

(PRIMAPRESS) - ETIOPIA - Tre operatori di Medici Senza Frontiere sono stati uccisi nella regione etiope del Tigrè. Lo rivela la stessa organizzazione, esprimendo "il proprio cordoglio per la tragica morte di tre colleghi".Si tratta di Maria Hernandez, coordinatrice dell'emergenza nella regione, Yohannes Halefom Reda, assistente e Tedros Gebremariam Gebremichael, autista. "Il loro veicolo è stato ritrovato vuoto e, a pochi metri di distanza, i loro corpi senza vita", si legge in una nota di MSF.

Intanto la situazione si fa sempre più calda nell'area La ribelle Tigray Defense Force (TDF) ha affermato di aver sequestrato diverse città ma

l'esercito federale etiope ha smentito la notizia..

Si tratta però, di un vero e proprio coflitto. A seguito dei combattimenti, circa cinque milioni di persone nel Tigray hanno bisogno di aiuti alimentari e più di 350.000 vivono in condizioni di carestia, secondo una recente stima sostenuta dall'ONU.

I resoconti degli scontri arrivano mentre vengono conteggiati i voti delle elezioni generali di lunedì. Nessuna votazione ha avuto luogo in Tigray a causa della situazione della sicurezza. - (PRIMAPRESS)