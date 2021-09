Estradizione Puigdemont: l'indipendentismo sardo si raccoglie intorno all'ex presidente catalano

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Chi si aspettava una fuga da parte di Charles Puigdemont dalla Sardegna, in attesa della decisione del Tribunale di Sassari, circa l'estradizione dell'ex presidente della Catalogna su cui pende il mandato di cattura europeo accusato di sedizione, è rimasto deluso. Puigdemont in Sardegna ha trovato l'accoglienza delle città che stroricamente respirano orgini catalane. Tanto che quest'ultime hanno fatto sentire la loro vicinanza all'ex europarlamentare con la dichiarazione di una lotta comune e non violenta per l'autodeterminazione. E' questo l'impegno che Oristano ha fatto sentire a Puigdemont con le sigle dell'indipendentismo sardo, per la prima volta riunite tutti insieme, come ha evidenziato il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, presidente dell'associazione Corona de Logu, che accomuna numerosi amministratori locali isolani e che ha promosso l'iniziativa. Ora, però, in questo clima di accoglienza, resta ciò che deciderà il tribunale sull'estradizione con la decisione fissata per il 4 ottobre prossimo. - (PRIMAPRESS)