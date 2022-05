Esplosioni a Belgorod (Russia) e ripresa questa mattina dell'evacuazione da Mariupol

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Due esplosioni sono avvenute nelle prime ore di oggi a Belgorod, città della Russia meridionale al confine con l'Ucraina, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. Post sui social media hanno riferito di aerei da combattimento e forti esplosioni sentiti durante la notte sulla città. Ieri un incendio in una struttura del ministero della Difesa nella stessa area ha provocato il ferimento di un residente e danneggiato sette case. Intanto in Ucraina questa mattina c'è stata la ripresa delle evacuzioni di civili da Mariupol che ieri era stata sospesa per "per motivi di sicurezza". L'evacuazione dei civili che intendono lasciare Mariupol e che si trovano in parti della città al di fuori dell'acciaieria di Azovstal questa mattina confluiranno nei pressi del centro commerciale di Port City. Lo ha annunciato il Consiglio comunale citato dall'agenzia ucraina Unian. - (PRIMAPRESS)