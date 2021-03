Enrico Letta eletto nuovo Segretario del Pd. Le linee del suo mandato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Enrico Letta è il nuovo Segretario del Pd con 860 voti nell’assemblea che si è tenuta al Nazareno. Un ringraziamento speciale a Nicola Zingaretti "con cui continuerò a lavorare, legati da un rapporto di lunga amicizia e sintonia", un pensiero "ai centomila morti e al mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, a loro noi guardiamo cercando le migliori soluzioni per il loro futuro". Un futuro come ha detto Letta nel suo intervento, che lo fa lasciare la sua “vita precedente” per andare verso una sfida che non dovrà vedere il partito già soccombente alle prossime elezioni. Priorità quindi al lavoro, ma anche alle donne e ai giovani. Ammette che dentro il Pd c'è un problema sulla parità di genere. Dunque con 860 voti a favore (2 no e 4 gli astenuti), è una maggioranza piena per ambire ad un vero cambiamento del partito. - (PRIMAPRESS)