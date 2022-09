Energia: Mattarella a Cernobbio sollecita una risposta urgente dell’Ue che accumula ritardi

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO - La seconda giornata del Forum Ambrosetti sulle rive del lago di Como si è aperta con un intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia (...) costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale.E' necessaria e urgente una risposta europea (...). I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia". Così il presidente nel suo messaggio al Forum economico. Solo l'Ue può "calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e (...) agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina", afferma. Una posizione condivisa da diversi partiti politici in Italia e dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ma non è così per diversi paesi membri. Gli occhi sono puntati sul prossimo appuntamento dei ministri dell'Energia che tuttavia arriva con molto ritardo su una questione diventata di estrema urgenza per la sopravvivenza delle aziende maggiormente energivore. - (PRIMAPRESS)