Energia: Gas e descalation confine Ucraina nella telefonata tra Draghi e Vladimir Putin

L'argomento della telefonata intercorsa tra Putin a Draghi ha riguardato la situazione della concentrazione di truppe sul confine ucraino. Un chiarimento per comprendere le posizioni in campo e le possibili mosse che potrebbero portare ad un allentamento della tensione anche tra Russia e USA. Ma inevitabilmente il discorso è poi andato nella direzione di verificare le intenzioni di Mosca sulla fornitura di gas all'Italia. Vladimir Putin ha confermato l'intenzione del suo governo di "continuare a sostenere stabili forniture di gas all'Italia.

Draghi ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una descalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione stabile della crisi e per ricostruire un clima di fiducia.