Energia: approvata dal CdM la nota al DEF con un fondo di 30 miliardi per il caro-bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nota al Documento Economico Finanziario ha il via libera del Consiglio dei ministri che si è tenuto in serata. Tra le misure c'è uno stanziamento di 30 mld di euro che dovrà fronteggiare il caro-energia per famiglie e imprese con un approccio "sostenibile" come ha tenuto a sottolineare il ministro Giorgetti dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il Documento di economia e finanza 2022 contiene i valori aggiornati, tendenziali e programmatici, di finanza pubblica e del quadro macroeconomico. Oltre alla questione energia con nuove estrazioni, prezzi calmierati e tetti massimi per prezzi vantaggiosi per le aziende gasivore, il decreto legge ha approvato anche il riordino delle attribuzioni dei ministeri. - (PRIMAPRESS)