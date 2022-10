Energia: accordo raggiunto dal Consiglio Europeo. Ora una roadmap per lavorare sui prezzi

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Ue, "Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sull'energia. Prevalgono unità e solidarietà.I leader hanno concordato di lavorare su misure per contenere i prezzi dell'energia per famiglie e imprese". Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Michel. "E' andata bene", ha detto il premier Draghi. Le misure sono quelle proposte dalla Commissione il 18 ottobre. "Ora abbiamo una roadmap molto buona e molto solida per lavorare sui prezzi dell'energia", ha dichiarato la presidente della Commissione von der Leyen. - (PRIMAPRESS)