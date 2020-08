Emorragia sbarchi a Lampedusa: altri 370 migranti oggi. Martello: "Lo Stato non c'è"

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Il numero degli sbarchi su Lampedusa ormai si aggiorna ad ore. Sono in tutto 370, tra cui 13 donne e 33 minori, i migranti sbarcati a Lampedusa dal barcone soccorso a 4 miglia dall'isola dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Lo ha fatto sapere il sindaco Martello. I 370 sono stati trasferiti alla Casa della Fraternità, perché nell'hotspot di contrada Imbriacola sono già ammassati 1.160 migranti, 10 volte più della capienza massima della struttura. "A Lampedusa lo Stato non esiste, ormai siamo di fronte a una situazione ingestibile", ha dichiarato Martello. Il sindaco aveva già annunciato di promuovere una protesta di tutta l'isola chiudendo ogni esercizio commerciale per protestare contro una situazione di emergenza sanitaria impensabile da tollerare in piena pandemia da coronavirus. Nei giorni scorso il presidente dela Regione Sicilia, Musumeci aveva accusato il governo di essere fuorilegge rispetto alle sue stesse norme indicate per il contenimento della pandemia. - (PRIMAPRESS)