Emergenza meteo in Florida. Arriva l’uragano Elsa. Ieri 3 vittime in Repubblica Dominicana

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Il governatore della Florida, Ron De Santis, ha dichiarato lo stato di emergenza in 15 contee della Florida (compresa quella di Sarasota dove Donald Trump ha tenuto il suo secondo MAGA rally post-presidenziale), per l'avvicinarsi dell'uragano Elsa, il primo della stagione atlantica. Elsa dovrebbe approdare in Florida all'inizio della prossima settimana. Ieri l'uragano ha provocato tre vittime tra Haiti e la Repubblica Dominicana. - (PRIMAPRESS)