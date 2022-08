Gas: Castelli anticipa un provvedimento calmiere. Giorgietti:”Urgente il tetto Ue”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'esordio di giornata sul prezzo del gas sembra più contenuto ma bisognerà vedere che cosa accadrà nelle prossime ore. Ma l'instabilità e i costi fuori controllo in tutta Europa richiedono interventi immediati. Ieri il prezzo aveva superato 321 euro al megawattora. Livelli insostenibili per le imprese e rispetto ai quali il governo deciderà la prossima settimana quali misure prendere. Secondo la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, «ci sono margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas: ritengo che si debba intervenire nei prossimi giorni». I tecnici sono al lavoro, ma ci sono vari ostacoli da superare. La stessa Castelli dice che bisogna «agire su due piani». Sul primo, «va velocemente fissato un tetto al prezzo del gas», punto sul quale però è in corso «una battaglia in sede Ue». Una dichiarazione, tuttavia, che non ha ancora chiarito i dettagli del provvedimento. In consiglio dei ministri dovrebbe arrivare anche il provvedimento relativo a nuovi aiuti a imprese e famiglie e la loro copertura, visto che un governo per gli «affari correnti» non potrebbe ricorrere a nuove tasse né a «scostamenti di bilancio», cioè ad aumenti del deficit. Ma ieri il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, ha lanciato l'ipotesi obbligata di uno scostamento di bilancio se Bruxelles non si farà carico di fissare un tetto al prezzo del gas. - (PRIMAPRESS)