Ema: via libera all'autorizzazione del vaccino Moderna. UE: "Subito la commercializzazione"

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha dato il via libera al vaccino anti-Covid della società americana di ricerca Moderna. Si tratta del secondo vaccino che riceve l'autorizzazione da parte dell'Agenzia. Lo scorso 21 dicembre era stato approvato quello di Pfizer-Biontech. "Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l' autorizzazione alla commercializzazione nell'Ue". Così la Commissione Ue si espressa appena è stata data comunicazione del via libera. - (PRIMAPRESS)