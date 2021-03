Ema (Cooke): AstraZeneca, pochi casi ma "Non si può escludere qualcosa legato alla produzione"

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il blocco della vaccinazione con AstraZeneca in diversi paesi dalla Germania alla Francia, dalla Svezia all'Italia ha fatto anticipare le prime osservazioni da parte dell'Ema in una conferenza stampa della direttrice Emer Cooke in attesa di una risposta di giovedì per avere un quadro più dettagliato. "Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi" di eventi tromboembolici riportati su quasi 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca, spiega la direttrice dell'Ema, Cooke. "Visto che in Europa ci sono più casi, con più lotti coinvolti, è improbabile che siano eventi legati ai lotti,ma non si può escludere.Come non si può escludere che sia qualcosa legato alla produzione",dice Cooke ma si affretta anche ad affermare: "La nostra valutazione guidata da scienza e indipendenza". La conferenza, tuttavia, non ha escluso la possibilità di analizzare maggiori interconnessioni tra prodotto ed eventi collaterali. - (PRIMAPRESS)