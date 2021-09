Elezioni Russia: exit poll al 45,2% per il partito di Vladimir Putin. Annullate finora 8.500 schede

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Elezioni parlamentari in Russia. Gli exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, il partito del presidente Putin. Al secondo posto, col 21%, il Partito Comunista, al terzo (8,7%) il Partito Liberale Democratico e infine Russia Giusta (7,9%). Il sistema per le elezioni alla Duma prevede una lista federale nazionale in cui si vota per i partiti (225 i seggi in palio) e una basata sui collegi uninominali (dove si vota col maggioritario per un candidato), dove in palio sono altri 225 seggi. Finora, circa 8.500 schede sono state dichiarate non valide in 17 regioni, ha affermato il presidente della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova. Inoltre, sono stati confermati 12 incidenti di riempimento delle urne in otto regioni, ha aggiunto.

- Sono stati licenziati i presidenti delle commissioni elettorali in diversi seggi elettorali in cui sono stati rilevati incidenti di riempimento delle urne (nella Repubblica di Adygea del Caucaso settentrionale, nonché nelle regioni di Bryansk e Kemerovo).

Gli attacchi informatici che il presidente della CEC ha descritto come "senza precedenti" non hanno avuto effetti significativi sul processo elettorale, ha affermato il ministro russo per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media Maksut Shadayev. - (PRIMAPRESS)