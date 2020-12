Elezioni Romania: testa a testa tra liberali europeisti e socialisti. Alta astensione

(PRIMAPRESS) - BUCAREST - La vittoria del premier uscente Ludovic Orban non sarà così scontata nelle elezioni che si sono tenute questa domenica. Il testa-a-testa tra il partito favorito dei liberali europeisti al potere in Romania e i rivali socialdemocratici negli exit poll delle legislative, è però caratterizzato da un'astensione record: alle urne un elettore su tre. Al Partito liberale del premier Orban è stato attribuito il 29% contro il 30,5% del suo rivale, il Psd. Ma resta il favorito per formare il futuro governo, alleato con i riformisti del Usr-Plus, al 16%. E' lo scenario prospettato anche dal capo di Stato, Iohannis (Pnl) che ha più volte escluso di consentire al Psd di tornare al governo. - (PRIMAPRESS)