Elezioni regionali: la migliore performance è di Luca Zaia in Veneto che supera il 76%

VENEZIA - Come da previsioni Luca Zaia stravince le elezioni regionali in Veneto. Il governatore uscente si conferma alla presidenza della Regione con il 76,05% contro il 16,44% del principale sfidante, il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni. Il candidato in corsa con il Movimento Cinque Stelle, Enrico Cappelletti, si ferma invece al 3,13%. L'uomo forte della Lega e ex ministro dell'Agricoltura nel governo Berlusconi è sempre stato dato in netto vantaggio dai sondaggi. Il risultato appariva chiaro già dai primi exit poll e dalle prime proiezioni. Un dato interessante che era emerso durante lo spoglio delle schede, inoltre, riguardava le preferenze verso le diverse liste. Il 41,2% andava infatti alla lista Zaia contro il 15,8% alla Lega.