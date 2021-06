Elezioni regionali Francia, vince la destra di Les Republicains ma con un’astensione del 65%

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Avanti i gollisti di Les Republicains al secondo turno delle regionali francesi. Nessuna nuova regione alla sinistra che conserva solo quelle che governava: conferma i presidenti uscenti del fronte socialista e verde, ma l'alleanza dei progressisti non avanza. "Delusione". Così il partito del presidente Macron definisce i risultati. 'Schiaffo' per Marine Le Pen: il suo partito di estrema destra, le Rassemblement National, non conquista neanche una regione tra quelle che erano in ballo. Astensione record: oltre il 65%.

Per Le Pen i risultati sono stati più che deludenti. Non solo il partito di Marine Le Pen non riesce a vincere una regione, ma perde quasi 7 punti rispetto al 2015, con il 20,5% dei voti contro il 27,10% delle precedenti elezioni. La regione PACA, terra di speranza del partito, è stata vinta da Renaud Muselier. In Hauts-de-France, Sébastien Chenu ottiene un punteggio quasi due volte inferiore al vincitore Xavier Bertrand. Jordan Bardella, in Île-de-France, è arrivato lontano dietro Valérie Pécresse e Julien Bayou, e appena davanti a Laurent Saint-Martin... La delusione è generale, soprattutto perché la RN è partita tra i favoriti in questa corsa elettorale. - (PRIMAPRESS)