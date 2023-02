Elezioni regionali: affluenza dimezzata (30,96%) alla chiusura dei seggi di ieri rispetto al 2018

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'affluenza per le elezioni regionali, alla chiusura dei seggi di domenica alle ore 23, relativamente a 1.790 comuni su 1.882 al voto per le Regionali nel Lazio e in Lombardia è del 30,96% (era stata del 72,95% alle precedenti del 2018). Secondo i dati forniti dal Viminale. In Lombardia (1.436 comuni su 1.504) l'affluenza è del 31,76% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 74,08). Nel Lazio (354 comuni su 378) è del 28,63% (69,69%). Nel 2018 si votò in una sola giornata mentre quest'anno seggi aperti anche domani dalle 7 alle 15. - (PRIMAPRESS)