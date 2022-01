Elezioni Quirinale: iniziate alle 15,15 le operazioni di voto. Primi nel catafalco i senatori Segre e Monti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alle 15 il presidente della Camera, Roberto Fico, con accanto la Presidente del Senato, Alberti Casellati, ha aperto le procedure del voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica ricordando la scomparsa dell’On.Fasano ai cui familiari è andato il cordoglio dei membri del Parlamento. I grandi elettori saranno, dunque 1008, e Fico ha ricordato le procedure del voto che inizieranno con una chiamata in ordine alfabetico anche per i parlamentari “positivi” che voteranno al drive-in allestito nel parcheggio di Piazza Montecitorio. Primi a votare (ore 15,15) sono stati i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti negli appositi catafalchi privati delle tende di velluto per lasciare arieggiare gli spazi come misura sanitaria preventiva. - (PRIMAPRESS)