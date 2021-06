Elezioni presidenziali in Iran: favorito l'ultraconservatore Ebrahin Raisi

(PRIMAPRESS) - IRAN - Ufficialmente aperte con il voto della Guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, le urne in Iran per le elezioni presidenziali. Gli elettori chiamati al voto sono circa 60 milioni. La chiusura dei seggi è prevista alle 24 (le 21.30 in Italia) e i risultati sono attesi per domani pomeriggio. I candidati in lizza sono l'ultraconservatore Ebrahim Raisi,capo dell'apparato giudiziario, l'ex comandante dei Pasdaran Mohsen Rezai, e il governatore della Banca centrale,il moderato Abdolnaser Hemmati. Le aspettative dell'Occidente sarebbero per una elezione di quest'ultimo ma secondo gli ultimi sondaggi il favorito sembra essere il conservatore Raisi. - (PRIMAPRESS)