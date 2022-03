Elezioni Malta: i laburisti riconfermati al terzo mandato con George Abela alla guida dell’isola

(PRIMAPRESS) - MALTA - Il partito laburista di Malta ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali, assicurandosi un terzo mandato al governo nonostante un'eredità di corruzione e dopo l'affluenza più bassa degli ultimi decenni.

Se confermato, si tratterebbe del primo mandato elettorale del premier Robert Abela dopo la sostituzione di Joseph Muscat, dimessosi dalla carica di primo ministro nel gennaio 2020 a causa di una crisi di governo derivante dall'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Abela, figlio dell'ex presidente di Malta George Abela, ha dichiarato in una breve intervista a TVM News che i laburisti hanno ottenuto la maggioranza, provocando celebrazioni tra i sostenitori del partito nella sala dei conti a Naxxar.

Bernard Grech, il leader del partito nazionalista (PN), si è congratulato con Abela, e il vice primo ministro, Chris Fearne, ha detto che la vittoria del Labour è stata "sana", anche se i risultati ufficiali non sono attesi fino alle prime ore di lunedì, il Times of Malta segnalato.

"Siamo molto soddisfatti che per i prossimi cinque anni Malta avrà di nuovo un governo laburista", ha detto Fearne all'AFP al conteggio, dicendo che tutti i segni erano di una maggioranza assoluta per il suo partito di lui.

Diversi sondaggi di opinione avevano indicato un'inevitabile vittoria per i laburisti, principalmente grazie a un'economia forte e alla gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo.

Tuttavia, l'affluenza alle urne è stata dell'85,5%, la più bassa dal 1955, secondo la Commissione elettorale, e la campagna è stata oscurata dall'invasione russa dell'Ucraina. Questa è stata la prima elezione generale in cui hanno potuto votare i ragazzi di 16 e 17 anni.

Abela, un avvocato, non è stato in gran parte influenzato dalle ripetute accuse di corruzione mosse contro di lui da Grech, anche se il Labour rimane contaminato dalla corruzione all'interno dell'élite politica e imprenditoriale di Malta denunciata da Caruana Galizia, che è stata uccisa da una bomba piazzata sotto il sedile del conducente di la sua auto a noleggio mentre si allontanava da casa sua nel villaggio di Bidnija nell'ottobre 2017.

Un'indagine pubblica dello scorso anno ha rilevato che lo stato sotto Mascate ha creato una "cultura dell'impunità" in cui i suoi nemici di lei sentivano di poterla zittire.

Yorgen Fenech, un ricco uomo d'affari, è in attesa di processo per la presunta ideazione dell'omicidio. Caruana Galizia, 53 anni, aveva indagato su un controverso accordo con una centrale elettrica di cui Fenech era il principale azionista e direttore. Muscat si è licenziato tra le proteste pubbliche per il suo presunto tentativo di proteggere coloro all'interno della sua cerchia ristretta dalle indagini sull'omicidio.

Come primo ministro, Abela si è mosso per rafforzare la libertà di stampa, anche se la famiglia di Caruana Galizia afferma che non è andato abbastanza lontano. - (PRIMAPRESS)