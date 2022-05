Elezioni Libano: oggi urne aperte nel Paese messo in ginocchio dalla crisi economica

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Aperti i seggi elettorali in Libano per le elezioni parlamentari, che giungono dopo il tracollo economico del 2019 e le molte crisi che hanno messo il Paese in ginocchio. Nell'agosto 2020 l'esplosione al porto di Beirut, con 200 morti e migliaia di feriti. Le urne si chiudono alle 19 e i risultati sono attesi per domani. Al voto 3,9 mln di cittadini. Si prevedono pochi cambiamenti. Una vittoria di Hezbollah non è in dubbio: partiti e politici tradizionali restano forti, mentre le opposizioni sono divise. - (PRIMAPRESS)