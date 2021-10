Elezioni Iraq: il leader religioso sciita Moqtada al-Sadr dichiara vittoria ma non c’è maggioranza

(PRIMAPRESS) - IRAQ- Il blocco di partiti guidato dal leader religioso sciita Moqtada al-Sadr ha rivendicato la vittoria alle elezioni in Iraq. Con 73 seggi su 329 sarebbe il primo partito in Parlamento. In calo l'Alleanza per lo stato di diritto dell'ex premier Nouri al-Maliki, che avrebbe ottenuto 37 seggi. La formazione filo iraniana, entrata in Parlamento nel 2018 grazie alla vittoria militare contro l'Isis, resta un attore importante dello scacchiere politico iracheno. L'assenza di una chiara maggioranza costringerà a negoziare. - (PRIMAPRESS)