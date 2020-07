Elezioni in Polonia: la sfida testa a testa tra il conservatore Duda e l'europeista Trzaskowski

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - In Polonia è il giorno del ballottaggio per decidere il nuovo presidente. Un voto guardato con interesse dall'Unione europea, perché l'esito potrebbe spostare lo stesso posizionamento del Paese in Europa. I due competitori hanno un modo diverso di vedere la politica europeista della Polonia: il presidente ultraconservatore Andrzej Duda, alleato del Partito nazionalista del diritto e della giustizia (PiS) non particolarmente interessato all’UE pur avendo preso dall’unione loti fondi, e quello del candidato liberale Rafal Trzaskowski,che si dichiara l'uomo del cambiamento e decisamente più allineato con Bruxelles tanto da godere anche dell’endorsement di Angela Merkel. Al primo turno Duda ha ottenuto il 43,7% e il sindaco di Varsavia Trzaskowski il 30,3%. Non è stata una campagna elettorale facile, innanzitutto perché si è svolta nel pieno di una pandemia inaspettata. Il voto avrebbe dovuto tenersi il 10 maggio, ma la maggioranza non è riuscita a scongiurare il suo spostamento, che voleva evitare per approfittare del vantaggio di Duda nei sondaggi e non soffrire un eventuale calo di consensi all'aumentare dell'impatto economico della pandemia. Ora i due candidati sono sostanzialmente testa a testa: quale che sia il candidato favorito dalle rilevazioni più recenti, l'altro lo insegue sempre a strettissimo giro. - (PRIMAPRESS)