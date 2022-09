Elezioni: Fratelli d’Italia è il primo partito. Meloni: “Ora è il tempo delle responsabilità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il primo partito delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano è Fratelli d'Italia. La coalizione di Centrodestra con FdI, Lega e Forza Italia ha superato la soglia del 42% mostrando la forza di una alleanza che nonostante alcune contraddizioni è rimasta compatta a differenza dei passi falsi compiuti dal Partito Democratico di Letta non trovando convergenze con il M5S (risultata la terza forza politica come ha confermato con soddisfazione Giuseppe Conte) ma chiamando a bordo il partito di Luigi Di Maio che non è riuscito a superare la soglia critica dell'1%.

Nella notte, poco dopo le 2,30, la leader di FdI, Giorgia Meloni ha fatto le prime dichiarazioni: "Da quello che emerge dagli italiani è arrivata una indicazione chiara con un governo a trazione di Fratelli d'Italia. È stata una campagna elettorale violenta e aggressiva. La situazione dell'Italia è complessa e richiede l'attenzione di tutti. I cittadini devono tornare a fidarsi delle istituzioni. Per Fratelli d'Italia come primo partito questa è una notte d'orgoglio e di riscatto ma quando questa notte sarà passata non saremo ad un punto d'arrivo ma di partenza. È il tempo della responsabilità per non tradire milioni di italiani. E se saremo chiamati a governare questo paese lo faremo per tutti gli italiani. Devo ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi, tutti hanno lavorato per raggiungere questo risultato". Così Meloni dando appuntamento in giornata per un maggiore approfondimento dei risultati di voto.