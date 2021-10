Elezioni comunali: affluenza al 33,18%. Ancora domani per raggiungere il 46% del 2016

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il voto delle elezioni amministrative in oltre mille comuni è andato a rilento. L'ultima rilevazione del Ministero degli interni è stata alle 19, e l'affluenza è stata del 33,18%. Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 alla stessa ora la percentuale di votanti era stata del 46%, ma si votò in un solo giorno. Quindi è possibile che domani si possa raggiungere la stessa quota del 2016. I seggi hanno ultimato le ultime operazioni alle 23 mentre domani si riapre dalle 7 alle 15. Alle urne 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia.Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, l’elettore deve deporre da solo la scheda nell’urna dopo aver votato. Sul test elettorale per Leader e Partiti, pesano i casi giudiziari e le inchieste. Fibrillazioni nel Centrodestra, Cinque Stelle e Pd denunciano aggressioni ai candidati. - (PRIMAPRESS)