Elezioni Bulgaria: per la seconda volta al voto da aprile. Favorito lo showman tv Slavi Trifonov

(PRIMAPRESS) - SOFIA (BULGARIA) - Si era votato ad Aprile scorso ed oggi in Bulgaria si torna al voto per le elezioni politiche anticipate. I risultati dei mesi scorsi non sono stati sufficienti a formare una maggioranza. I seggi aperti oggi potrebbero vedere favorito il partito populista 'C'è un popolo come questo' (Itn) dello showman televisivo Slavi Trifonov, accreditato al 21%. Segue il Gerb,partito conservatore dell'ex premier Boyko Borissov, al 20%, mentre i socialisti (Bsp) sarebbero al 16% circa. Ma è difficile dire quali potrebbero essere le prospettive di alleanze per una nuova maggioranza. Gli elettori sono circa 6,7 mln su una popolazione di oltre 7 mln. - (PRIMAPRESS)