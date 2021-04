Elezioni Bulgaria: in vantaggio il premier uscente Boyko Borisov ma crescono i populisti

(PRIMAPRESS) - SOFIA - Il partito filoeuropeo del primo ministro Boyko Borisov è in testa alle elezioni in Bulgaria Secondo gli exit poll il Gerb avrebbe raggiunto il 25% dei voti.Ma esce indebolito perdendo quasi l'8% rispetto alle elezioni del 2017. Ma la sorpresa è il boom di consensi per il partito populista protestatario guidato dal presentatore tv Trifonov che arriverebbe al 17% superando i socialisti. - (PRIMAPRESS)