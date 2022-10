Elezioni Brasile: è ballottaggio tra Bolsonaro e Lula fermi al 47%. Si tornerà a votare il 30 ottobre

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Con il 97,3% dei voti scrutinati la sfida tra il presidente uscente Bolsonaro e Lula per la presidenza del Brasile, è rimandata al 30 ottobre per il ballottaggio. Inacio Luiz Lula da Silva (Pt) ha ottenuto il 47,9% dei voti, Jair Bolsonaro il 43,7%. In Brasile, dove il voto è obbligatorio, 156 milioni di cittadini non scelgono solo il presidente della Repubblica,che ha un mandato di 4 anni con possibilità di un'unica rielezione, ma anche i governatori regionali, senatori,deputati nazionali e regionali. - (PRIMAPRESS)