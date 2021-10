Elezioni amministrative: oggi e domani 12 milioni di persone al voto in oltre 1000 Comuni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 3 ottobre e domenica 4, saranno circa 12 milioni di elettori in più di mille Comuni, ad andare al voto per le elezioni amministrative. È un appuntamento importante per tutte le forze politiche in gioco. Una tornata che porterà alle urne 19 capoluoghi di provincia, compresi i 6 di regione in cui si giocano le sfide più importanti: Roma, Bologna, Milano, Torino, Napoli e Trieste. Non solo: il 3 e il 4 si svolgeranno anche le elezioni regionali in Calabria e le suppletive per la Camera nei collegi di Siena e Primavalle, a Roma. Per l'appuntamento il ministero della Salute ha stilato un protocollo condiviso con il Viminale per arginare il rischio di contagio pandemico in un evento che potrebbe coinvolgere il 20 per cento degli italiani. - (PRIMAPRESS)