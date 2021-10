Elezioni amministrative, il voto dimezzato nei Comuni italiani (54,7%). La crisi della politica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Affluenza in calo di 7 punti alle elezioni comunali. La rilevazione definitiva del Viminale è del 54,7%, contro il 61,6% delle precedenti comunali del 2016. E' un record negativo. Dal 2010 ad oggi la minore affluenza si era registrata nel 2017, con il 60,07%. Lo scorso anno era stata del 65,6%,nel 2019 del 67,6%. Nella tornata di 5 anni fa aveva votato il 61,52%. In Calabria, al voto per la Regione, l' affluenza è stata del 44,3%. La riflessione è del dimezzamento dell'affluenza alle urne che ha privilegiato i partiti più stroricamente strutturati come il Pd ma resta il dato dell'allontanamento dalla politica che deve far ripensare la politica nazionale. - (PRIMAPRESS)