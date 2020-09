Elezioni Amministrative: gli exploit dei sindaci con preferenze oltre l’80%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le elezioni amministrative hanno una punta di diamante che ha del sensazionale. È il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte in Calabria rieletto con il 100% dei voti. Francesco Malara con la lista “Risorsa Comune” ma era anche l'unico candidato in lizza. Malara, sindaco uscente, è stato votato da 754 suoi concittadini, sui 1.185 aventi diritto. Sempre in provincia di Reggio Calabria, da segnalare il 97,84% con cui Pasqualino Ciccone è stato eletto sindaco con "Scilla Riparte", il 92,88% ottenuto da Antonino Micari a San Roberto (con "Insieme per San Roberto"), mentre a Molochio il nuovo sindaco è Marco Giuseppe Caruso ("Primavera") che ha raggiunto il 92,26% dei consensi.

Con il 90,28% è diventato invece primo cittadino di Brancaleone Salvatore Garroffolo ("Bene Comune"). In provincia di Catanzaro, exploit per il sindaco uscente di Amaroni, Luigi Ruggiero ("Democrazia e' Partecipazione"), riconfermato dal 95,8% dei suoi concittadini, mentre in provincia di Cosenza il piu' votato e' stato Saverio Bellusci, eletto con il 95,47% sindaco di Grisolia con "Grisolia Unita". Infine, in provincia di Vibo Valentia si è distinto Giuseppe Barilaro, eletto con il 92,01% sindaco di Acquaro alla guida di "Liberi per Acquaro". In provincia di Crotone il sindaco che ha riportato più consensi e' stato Lucio Giordano, a Santa Severina, che con il "Borgo" è stato votato dal 62,28%. - (PRIMAPRESS)