Elezioni Albania: sul filo di lana il premier socialista Edi Rama e la destra di Basha

TIRANA (ALBANIA) - Testa a testa in Albania fra il partito socialista del premier Edi Rama e l'opposizione composta dalla coalizione guidata dal Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha (di centrodestra) e il Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi). Due differenti exit poll danno Rama al 46%, il Pd al 44% e Lsi al 5%, con un margine di errore di almeno 2 punti. Il sistema proporzionale non permette di tradurre questi risultati in un numero preciso di seggi. Secondo gli analisti, il voto di domenica è particolarmente importante per l'Albania, perché il prossimo governo dovrebbe gestire i negoziati per l'ingresso del paese nell'Unione Europea, dopo anni di attesa, e dunque dovrà occuparsi di portare a termine importanti riforme per ridurre la povertà, combattere la corruzione e rafforzare lo stato di diritto: l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea dipenderà molto da quali scelte politiche saranno prese nel corso del prossimo mandato.