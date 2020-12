Egitto: possibile scarcerazione per 3 membri Ong Eipr. Zaki resta ancora in carcere

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Fonti egiziane concordi danno per certa la scarcerazione nelle prossime ore di tre dirigenti della Ong Eipr detenuti al Cairo da metà novembre. Ma per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato lo scorso febbraio, si profila un'ulteriore proroga della detenzione. La ong Eipr è da tempo nel mirino delle autorità egiziani per i suoi presunti rapporti con l'organizzazione integralista islamica della Fratellanza musulmana. Ieri c'era stato un appello lanciato sul web da parte dell'attice Scarlett Johansson che ciedeva la liberazione di alcuni prigionieri in Egitto, tra cui anche Zaki. - (PRIMAPRESS)