Effetto sanzioni alla Russia: navi indiane bloccate dall'importazione di petrolio e gas

(PRIMAPRESS) - NUOVA DELHI - Secondo fonti vicino al governo di New Delhi gli effetti delle sanzioni alla Russia ora si cominciano a sentire più evidenti. La compagnai petrolifera Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) dell'India sta praticamente lottando per trovare una nave per spedire 700.000 barili di greggio dall'Estremo Oriente russo. E' il segno crescente che i complessi traffici che coinvolgono uno dei maggiori partner di Mosca sono stati interrotti dalle sanzioni occidentali. Sono diverse le società indiane, tra cui la stessa ONGC, che si trovano in una situazione di difficoltà nel mantenere i collegamenti per l'esportazione del petrolio russo. La maggior parte di queste società indiane hanno partecipazioni in asset petroliferi e di gas russi. L'India ha acquistato più greggio russo da quando Mosca ha invaso l'Ucraina, accaparrandosi, così, il maggiore quantitativo del popolare greggio Urals, mentre altri acquirenti hanno evitato le esportazioni russe. La situazione emersa dopo le sanzioni alla Russia fa comprendere qual è la vera mappa della geopolitica internazionale. - (PRIMAPRESS)