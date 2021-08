Effetto clima: l'estate violenta tra le grandinate del nord e gli incendi del Centro e Sud Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - A nord i fiumi vigilati speciali per le esondazioni, al Centro e al Sud le fiamme dell'Abruzzo, Sicilia e Calabria non prive di tragedie. In provincia di Reggio Calbria, una donna di 53 anni e suo nipote di 34 sono morti in un incendio a San Lorenzo, nel tentativo di salvare il loro uliveto. I corpi sono sono stati trovati completamente carbonizzati. E' successo nell'area del Parco nazionale d'Aspromonte, polmone verde gravemente danneggiato negli ultimi giorni dai roghi: "In Calabria, in questo momento, 57 gli incendi attivi e 73 squadre di specialisti all'attivo con mezzi aerei". Lo riferisce il presidente facente funzioni della regione, Spirlì.

E poi c'è la Sicilia con lo "Stato di crisi e di emergenza per sei mesi". Lo ha dichiarato la Regione "a causa dei gravi incendi dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane dovuto all'eccezionale situazione meteo climatica". A comunicarlo,dopo una riunione straordinaria del governo,il presidente della regione, Musumeci. Lo aveva annunciato giorni fa dopo alcuni sopralluoghi nei Comuni colpiti dal fuoco: centinaia i roghi nei boschi, in campagna e in aree urbane,con gravi danni all'agricoltura, all'allevamento e agli edifici. E in Abruzzo è già evidente il passaggio del fuoco che ha cambiato il volto della natura. - (PRIMAPRESS)