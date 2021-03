Ecco le nuove misure anti-Covid decisi dal CdM. Dalla scuola agli obblighi vaccinali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio ha confermato che non ci sarà nessuna zona gialla per un mese. Resta dunque la stretta di aprile con obbligo vaccinale per sanitari e farmacisti. Scuole aperte fino alla prima media in zone rosse. L'italia fino al 30 aprile sarà solo rossa o arancione, come prevede il nuovo decreto legge Covid discusso nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, chiamato a dare il via libera alle nuove norme in vigore dal 7 al 30 aprile. Norme che, secondo le schema stabilito nell'ultima cabina di regia, escludono quindi la riapertura a pranzo di bar e ristoranti, prevista dal colore giallo. Le scuole tornano in presenza fino alla prima media, anche in zona rossa. È previsto l'obbligo vaccinale per i farmacisti e saranno concesse deroghe per riaprire in base a contagi e vaccini. La pressione esercitata dai sostenitori di una riapertura di alcuni settori merceologici, con la Lega in testa, ha prodotto l'inserimento di un meccanismo che consente di fare un "tagliando" alle misure e di applicare regole meno rigide ad alcune Regioni ma solo se la situazione epidemiologica lo dovesse consentire, con dati particolarmente bassi e vaccini in regola. - (PRIMAPRESS)