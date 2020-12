Ecco il piano di vaccinazioni deciso dalla Conferenza Stato-Regioni. Si parte a gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera della Conferenza Stato-Regioni sul piano vaccinale presentato dal commissario per l'emergenza Arcuri, partirà nei primi giorni di gennaio. Alle Regioni sarà inviato un pacchetto di istruzioni per le procedure di somministrazione che potrebbe essere spedito già entro la prossima settimana per consentire agli uffici regionali di informare il personale che se ne dovrà occupare. Secondo quanto anticipato da Arcuri, verrà consegnato il 90% delle dosi richieste: si pensa che non tutto il personale sanitario si vaccinerà. "Saremo pronti a partire con qualche giorno di anticipo", dice il ministro della Salute Speranza. Le prime vaccinazioni potrebbero partire per alcuni gruppi nella prima decade di gennaio. Ovviamente se l’Ema, l'agenzia europea per il farmaco autorizzerà il prodotto Pfizer nella riunione che si dovrebbe tenere il prossimo 21 dicembre. Nelle prossime ore si dovrebbe decidere il numero degli italiani che potranno far parte del primo cluster di vaccinati. Intanto dall'Europa, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen precisa che la campagna di vaccinazione partirà allo stersso tempo in tutti i paesi membri. - (PRIMAPRESS)