È morto Mikhail Gorbaciov (91), il protagonista della Perestrojka e della caduta del muro di Berlino

(PRIMAPRESS) - MOSCA - E' morto all'età di 91 anni Mikhail Gorbaciov, l'ex presidente dell'Unione Sovietica e padre della Perestrojka e della dottrina Glasnost, protagonista della caduta del Muro di Berlino. Un uomo amato in Occidente è controverso nel suo paese. Nel 1990 è stato insignito del premio Nobel per la pace per il ruolo di primo piano "nei cambiamenti radicali delle relazioni fra Est ed Ovest", Gorbaciov si è spento al Clinical Hospital dove era ricoverato da tempo. E' stato l'ultimo leader dell'Unione sovietica e l'uomo che pose fine alla guerra fredda. - (PRIMAPRESS)