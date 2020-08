E' morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' morta l'attrice Franca Valeri. Pochi giorni fa, il 31 luglio, aveva compiuto 100 anni. Franca Valeri, pseudonimo di Franca Maria Norsa, è stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana, di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista in campo sia cinematografico che teatrale. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. - (PRIMAPRESS)