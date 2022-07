È crisi di governo. Draghi sale al Colle per dimettersi: “Non ci sono più le condizioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Mario Draghi si dimette. Il Presidente del Consiglio è atteso al Quirinale per rassegnare le dimissioni. "Stasera mi dimetto. Non c'è più la maggioranza che mi ha sostenuto. E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo". Lo ha annunciato il premier Draghi in Consiglio dei Ministri. "Sono orgoglioso dei risultati raggiunti in un momento così difficile, nell' interesse degli italiani". I commenti che arrivano dai partiti: "Draghi non poteva fare diversamente". In apertura dei media esteri la notizia delle dimissioni. Draghi riferirà alle Camere mercoledì prossimo. - (PRIMAPRESS)