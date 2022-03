Duro discorso di Biden contro Putin a Varsavia e cita Paolo II. La reazione del Cremlino

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pronunciato oggi un discorso al Castello reale di Varsavia per l'ultima tappa del suo viaggio di quattro giorni in Europa. “Vladimir Putin non dovrebbe più essere il leader del suo paese. Per l'amor di Dio, quest'uomo non può rimanere al potere", ha detto Biden proprio alla conclusione del suo discorso. Biden ha aperto il suo discorso affermando che l'Ucraina è ora una battaglia in prima linea nella lotta tra autocrazia e democrazia, considerando l'invasione russa del suo vicino come parte della lotta decennale che si è svolta tra l'Occidente e il Cremlino. "Il mio messaggio al popolo ucraino è... siamo con voi. Punto", ha detto Biden.Rivolgendosi ai polacchi e ad altri alleati della NATO, Biden ha usato un grido dell'era della Guerra Fredda di Papa Giovanni Paolo II di origine polacca per radunare una nazione che affronta nuove minacce. "Non aver paura", cita Biden. "Niente di quella battaglia per la libertà è stato semplice o facile. È stata una lunga e dolorosa sgobbata combattuta non per giorni e mesi, ma per anni e decenni", ha detto Biden alla folla. "Siamo emersi di nuovo in una grande battaglia per la libertà, una battaglia tra democrazia e autocrazia, tra libertà e repressione".Ha detto che le stesse lezioni devono essere applicate all'attuale minaccia dalla Russia.

"Questa battaglia non sarà vinta in giorni o mesi. Dobbiamo prepararci per una lunga battaglia", ha detto Biden. Biden cita le lezioni apprese nell'Europa del XX secolo "Abbiamo imparato da tristi esperienze in due guerre mondiali, quando siamo rimasti fuori e non siamo stati coinvolti nella stabilità in Europa, torna sempre a perseguitare gli Stati Uniti". I commenti di Biden sono arrivati ​​durante l'ultimo giorno di un viaggio dell'ultimo minuto in Europa volto a sincronizzare il modo in cui gli alleati occidentali affrontano l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Biden e Duda hanno trascorso un lungo periodo in un incontro uno contro uno prima di iniziare una sessione ampliata con gli assistenti. Biden ha detto di aver sollevato i confronti della guerra mondiale durante l'incontro privato.

Biden ha ripetutamente citato l'impegno dell'America nei confronti della promessa di difesa comune dell'articolo V della NATO e ha notato che era uno dei principali sostenitori dell'adesione della Polonia alla NATO quando era senatore 25 anni fa.5

"Consideriamo l'articolo 5 come un impegno sacro, non uno scarto, un impegno sacro che riguarda ogni membro della NATO", ha affermato Biden, insistendo sul fatto che i membri devono rimanere "assolutamente, completamente uniti".

Immediate le reazioni del Cremlino alle parole di Biden contro Putin: "E' strano sentire le accuse contro Putin da parte di Biden, che ha invitato a bombardare la Jugoslavia e uccidere persone", ha detto il portavoce Peskov. - (PRIMAPRESS)