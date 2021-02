Draghi, replica alla Camera: "Accesso al capitale, investimenti e giustizia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la "ripartenza" il tema delle piccole e medie imprese "comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti. Dobbiamo favorire il processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale". Così Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera. Lotta alla corruzione:"Un Paese capace di attrarre investimenti deve assicurare legalità e trasparenza.La semplificazione ha una funzione anticorruttiva".Azioni per migliorare la giustizia civile e penale, e in tempi di pandemia tutelare carceri. - (PRIMAPRESS)