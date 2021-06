Draghi: "Quadro economico positivo ma ancora rischi". Domani il premier al Consiglio UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - “La situazione epidemiologica, sebbene in forte miglioramento, deve essere osservata e monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l’emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. Draghi ha posto l’accento sul “forte” miglioramento della situazione economica e europea riportando le proiezioni della Commissione europea: nel 2021 e nel 2022 l’Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell’Ue. Ma in questo quadro economico positivo, ha detto il premier, permangono però alcuni rischi.

Il Consiglio Europeo del 24-25 giugno sarà l’occasione per fare il punto tra i leader europei sui risultati di questi passaggi internazionali, per prendere in esame lo stato di avanzamento dell’attuazione del Next Generation EU e per discutere di migrazioni e di relazioni esterne, in particolare i rapporti con la Turchia e la Russia. Il ruolo dell’Italia in questo incontro e nei prossimi mesi sarà cruciale anche al fine di consolidare il proprio profilo internazionale. - (PRIMAPRESS)